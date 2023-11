Publicado hace 17 minutos por Dragstat a diario16plus.com

¿Será amnistiado el clan Pujol con la ley que prepara el Gobierno en funciones? En las últimas horas se había especulado con esa posibilidad, pero Junts lo niega. Fuentes del partido de Puigdemont aseguran que, si no se ha llegado ya a un acuerdo con los socialistas, no es porque Moncloa se niegue a incluir en la medida de gracia los delitos presuntamente cometidos por la familia que gobernó Cataluña durante décadas. “Esto no tiene nada que ver con los Pujol. Hay cosas de la amnistía que son perfectamente asumibles por el Gobierno en funciones”