Junqueras sobre la reforma de la malversación: "El objetivo es que el 1 de octubre no pueda perseguirse" [CAT]

Publicado hace 44 minutos por eugefu a ccma.cat

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, pide apoyo al resto de fuerzas políticas para negociar con el PSOE la reforma del delito de malversación , que los republicanos plantearon el viernes en el marco de la reforma del Código Penal para eliminar la sedición. En este sentido, Junqueras también ha insistido en que, con el referéndum, "nosotros no hicimos ninguna malversación" y el objetivo de la reforma que plantean "es que lo que se hizo no sea constitutivo de delito y no pueda ser perseguido ".