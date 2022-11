Juicio al director de un periódico por vejar a la víctima de 'La Manada' y publicar una foto de su violación: "Fuiste a follar"

Publicado hace 31 minutos por karakol a epe.es

"Mira, niña, yo no te creo. Tú no dijiste "NO" en ningún momento. Y, efectivamente, como recoge la sentencia, no te violaron". Una semana después de que, en abril de 2018, la Audiencia de Navarra condenara a 'La Manada' en 2018 por abuso sexual y no por violación, el director del periódico ultraderechista 'La Tribuna de Cartagena' publicó un artículo desacreditando a la joven que fue brutalmente agredida por los cinco sevillanos durante los Sanfermines de 2016.