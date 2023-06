Juicio a un cura por violar a un niño en la catequesis: "Me dijo que era un juego"

Publicado hace 1 hora por Sawyer76 a heraldo.es

La Fiscalía de Huesca pide 15 años de prisión para un exsacerdote de Monzón por agresión sexual continuada a un niño de 8 años en la catequesis. La víctima, que ahora tiene 20, ha relatado el calvario por el que pasó, durante la vista oral celebrada este jueves en la Audiencia Provincial."Mientras me penetraba me decía que era un juego y que yo era un cordero de Dios bastante bueno", ha declarado el joven, que hasta 2019 no se atrevió a denunciar unos hechos ocurridos entre octubre de 2010 y mayo de 2011, cuando se preparaba para la Comunión