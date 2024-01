Publicado hace 37 minutos por Verdaderofalso a independentespanol.com

Un juez dijo el sábado que los abogados del expresidente Donald Trump no pueden presentar argumentos legales ante un jurado que evalúa daños y perjuicios en un juicio por difamación sobre la conclusión de un jurado del año pasado de que no violó a una columnista a mediados de la década de 1990. Trump calificó al juez como un “demócrata radical” y se burló de Carroll por no gritar cuando fue atacada. “Todo fue inventado”, dijo.