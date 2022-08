Publicado hace 4 días por Achtung a diario16.com

El auto que hoy se ha dado a conocer, del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, firmado por el Juez Aguirre, considera que «no existe base suficiente para continuar la instrucción del caso», al no haber encontrado hechos que sean constitutivos de delito durante la investigación. Además, al no haber ninguna parte más personada en esta parte del proceso, la resolución dictada hoy no es recurrible.