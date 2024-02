Publicado hace 41 minutos por Delay a relevo.com

El anuncio de una posible candidatura para los siguiente Juegos Olímpicos en disputa, los de 2036, parece llegar tarde. Desde hace meses, el COI ya trabaja con la terna de candidatas que se postularon años atrás y donde Madrid no estaba contemplada. Es más, fue Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, quien confesó en una entrevista en RAC1 en 2022 que el máximo organismo internacional había aconsejado a España no presentarse: "Madrid no optará a los Juegos de 2036 y las posibilidades por albergar una cita olímpica en España