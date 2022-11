Los jueces sí tienen formación en violencia de género y delitos sexuales

Publicado hace 45 minutos por me_joneo_pensando_en_ti a confilegal.com

Están acudiendo todos los años a cursos voluntarios y obligatorios para mejorar su formación en atención a la víctima y en la comprensión de la jurisprudencia del Supremo, que se está actualizando constantemente. Por tanto, no es cierto que los jueces no están recibiendo formación en esta materia, como aseguran desde Podemos. Los jueces no pueden examinarse de la especialidad si previamente no han realizado y superado dicho curso en perspectiva de género. Son cursos de 50 horas que se realizan ‘online’.