Publicado hace 21 minutos por Yonny a ara.cat

Rusia dice que en Ucrania hay un gobierno nazi, cuando los que se comportan aquí como los nazis en la Segunda Guerra Mundial son los soldados rusos: empezaron a bombardearnos de madrugada y no paran de matar civiles. Yo he vivido toda la vida en Ucrania y nunca me ha atacado un neonazi, es una sandez decir que el gobierno de Zelenski, que es de origen judío y rusófono, sea nazi. Rusia y los líderes prorrusos persiguen a gays y persiguen a los judíos.