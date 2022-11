Publicado hace 37 minutos por Elnuberu a lne.es

J. A., asegura que lleva más de cinco meses esperando por una cita con la Seguridad Social para poder calcular su pensión. "Logré en principio una cita que no me querían dar por teléfono porque decían que lo podía calcular yo por la web", relata. No es el único con este problema. J. F. también se ha puesto en contacto con este periódico. "Llevo esperando que resuelvan el expediente de mi jubilación un mes y 20 días y aún no se nada", relata.