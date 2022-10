Jubilado con 63 años y 47 cotizados: vergonzosa penalización en mi pensión

Publicado hace 1 hora por Spartan67 a amp.65ymas.com

Me jubilé anticipadamente en junio 2021 con 63 años y más de 47 años cotizados a la Seguridad Social. Me parece indignante, vergonzoso y me atrevo a decir que ilegal, que me descuenten un 13% de por vida en mi pensión de jubilación.