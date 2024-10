Publicado hace 32 minutos por Ratoncolorao a atrozconleche.com

Entrevistamos a Juanjo Castro, responsable y realizador del imprescindible documental “7291”, sobre la muerte de los ancianos en la pandemia de COVID-19 y que estrenará estos días en algunos pases en Madrid y Barcelona. Lo ha realizado, como es de suponer, tras un costoso proceso de documentación y laborioso resumen de información. "No creo que cambie las cosas. Si no lo hizo el libro de Alberto Reyero, no creo que lo haga el documental. La memoria de la sociedad parece que quiere olvidar."