Juan, el exlegionario español herido en la guerra de Ucrania: "Cobro 3.000 euros por ir a la guerra"

A sus 43 años, es ex legionario del Tercio Gran Capitán y llevaba casi un mes contratado por el Ejército de Ucrania, del que próximamente recibirá una medalla de reconocimiento, pero se lamenta por otra parte: "Del gobierno español no me ha llamado nadie" Tras su ingreso en el hospital, Juan ha recibido la visita del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de quien ha recibido elogios por luchar contra el enemigo en el frente, concretamente en Jersón.