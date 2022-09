Juan Carlos I, irritado con Felipe VI: "Yo no he matado a nadie"

Publicado hace 1 hora por candonga1 a elnacional.cat

"El Emérito está enfadadísimo y se queja de qué parece que haya matado a alguien", asegura el entorno del emérito. "Yo no he matado a nadie como para que se genere este protocolo para que no se dé esta imagen". Eso es lo que han afirmado las fuentes próximas al rey huido después de que Felipe VI haya tomado las medidas necesarias para evitar una fotografía conjunta en la abadía de Westminster. El chiste se explica a solas. Sin contar los animales, el cierto es que el rey Juan Carlos I sí que ha matado alguien, a su propio hermano Alfonso.