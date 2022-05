Juan Carlos I el Dios

Publicado hace 55 minutos por pacificencia a meneame.net

No se puede callar más, este país necesita pasar por un cambio. Va a ocurrir, por las buenas o por las malas, se desmorona como un castillo de arena. Somos el país con más ricos de Europa y también con más pobreza que crece y crece. No a mucho tardar, una mayoría carecerá de servicios y recursos básicos. Todos lo vemos. Desde las más altas instituciones, a las más bajas, nos roban, nos ignoran, nos vapulean y exterminan el derecho a una vida digna. NO hay izquierda ni derecha que nos proteja. Es el momento de reflexionar y cambiar.