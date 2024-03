Publicado hace 8 horas por Dragstat a infotaller.tv

"He estado a punto de contratar a un chico de 22 años con grado superior. Me costaba casi igual que un oficial de segunda. 1.700 brutos. Un dineral para un chaval que no sabe". Alberto echa de menos el modelo con el que él se introdujo. "Hace años estaba la figura del aprendiz. Un chaval venía a hacer un oficio. Ahora, los chavales se apuntan, pero ya no tienen tanta alegría por seguir en este negocio". Un problema que azota a toda España y por el que muchas patronales han iniciado trámites para la contratación de personal extranjero.