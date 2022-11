Jóvenes | Llanto y responsabilidad juvenil

Publicado hace 1 hora por kumo a theobjective.com

Pensaba hablarles de reglas fiscales y gobernanza europea. Se lo debo, aunque no estoy seguro que les apasione. Una encuesta de Sigma Dos en El Mundo sobre las preferencias de los jóvenes me ha hecho cambiar de opinión. «La primera generación que no vive para trabajar» titulan sin pudor. Yo hubiera preferido, «La España de la opulencia, una generación que pretende vivir del trabajo de los demás», pero claro eso hubiera sido crispar y hasta me acusarían de provocar un conflicto generacional.