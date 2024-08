Publicado hace 44 minutos por Abajo a lasexta.com

"A mí me da igual trabajar ocho horas que nueve, pero no me quiero jubilar tan tarde", dice en esta intervención, en la que pone el caso de su padre, que "se ha muerto con 60 años sin cobrar la jubilación". "Una persona con 55 ó 60 años tiene edad suficiente para poder disfrutar de la vida y poder disfrutar de esa jubilación", defiende, por lo que ella se muestra más partidaria por luchar con el objetivo de conseguir una reducción de la edad de jubilación.