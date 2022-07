Un joven denuncia la explotación de la hostelería murciana: "Al final del mes habría trabajado 68 horas sin cobrar"

Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a eldiario.es

El camarero no firmó contrato y estaba dado de alta 20 horas semanales, la mitad de las que le pagaban. Por las horas gratis, 17 en total, no cobró ni un euro. Desde la publicación en redes sociales, CCOO ya ha registrado tres denuncias contra el dueño del local. Carlos empezó a trabajar cuatro días como prueba. El pasado domingo lo aceptaron como camarero, le permitieron librar el lunes y no lo llamaron hasta el martes, día en el que echó nueve horas. Ese mismo día le pasaron el horario que, al día siguiente, colgó en el tuit.