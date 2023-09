Josu Ternera sobre el documental de Évole: No es lo que esperaba. Han hecho lo que han creído

Publicado hace 23 minutos por CMag a huffingtonpost.es

El exidirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea afirma que el documental No me llames Ternera que este viernes se estrena en el Festival de Cine de San Sebastián "no es lo que esperaba" y sus autores "han hecho lo que han creído", al tiempo que ha indicado que al filme "le falta contextualizar".