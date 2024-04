Publicado hace 1 hora por Nasyas a cadenaser.com

“Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para que la respuesta no sea un peldaño más en la escalada. Ataco, me respondes, te respondo... Y cada vez con más fuerza. En este momento en Oriente Próximo estamos a punto del abismo. Estamos al borde de que salte una chispa y haya una decisión de consecuencias terribles para la zona y todos. Si hay una guerra regional será peor y no se parará. Todos hemos de hacer el mayor esfuerzo diplomático, y EEUU lo tiene, para que Israel no suba un peldaño más”.