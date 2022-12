Josema Yuste se pregunta por qué no puede llamar “maricón” a alguien del “gremio homosexual”

Publicado hace 1 hora por Geryon a elespanol.com

Este jueves, en Horizonte, Iker Jiménez recibió como primer invitado al humorista Josema Yuste. Iker Jiménez le preguntó por la línea roja del humor, y si desde su punto de vista había bajado la misma. “Ha bajado cinco o seis peldaños respecto a hace 25 o 30 años”. Afirma que él intenta hacer reír a la gente tratando que “los gags sean divertidos, ingeniosos, cachondos, pero que no ofendan”. Y añadió: “Hay gremios actualmente con los que no puedes hacer humor, es muy complicado. Antes sí podías hacerlo y no pasaba nada”