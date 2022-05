Johnny Depp jura que no volverá a interpretar a Jack Sparrow ni aunque Disney le ofrezca 300 millones de dólares

Publicado hace 1 hora por doyou a espinof.com

"Habían pasado dos años de constantes comentarios en todo el mundo sobre que yo era un maltratador de mujeres. Así que estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar los lazos para estar segura". El actor destacó que Disney no eliminó a su personaje de los parques de atracciones ni "dejaron de vender muñecos de Jack Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que encontraran". "¿Si Disney viniera a ti con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, nada te haría volver? "Eso es correcto".