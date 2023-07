John Bolton explica sin querer, por qué la política de EE.UU. sobre Rusia y China es errónea

Publicado hace 1 hora por seby a rafaelpoch.com

El psicópata profesional John Bolton ha publicado un artículo en The Hill titulado «Estados Unidos no puede permitir la expansión militar china en Cuba». America can’t permit Chinese military expansion in Cuba | The Hill Sin pretenderlo, el artículo explica exactamente lo que está mal en la forma en que el imperio estadounidense sigue acumulando fuerzas fuertemente armadas en las fronteras de sus grandes adversarios.