Al parecer, la joven le rompió su vaso en la cara a Felicity Calveley, su rival en el hipódromo pero también en el amor pues era la ex novia de la pareja actual Troake. Así pasaron los acontecimientos, según una crónica de The Telegraph. Como pueden observar es puro Shakespeare pasado por Gordon' s. -¿Te gustaría tirarte a mi novio, ¿no?, espetó sin previo aviso Troake. -En efecto, por supuesto que me lo quiero tirar, adujo Calveley. Entonces, sin previo aviso, la jinete le estampó el vaso de ginebra en la cara.