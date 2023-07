Jim Caviezel promueve falsa teoría de QAnon, acusa CNN

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a elimparcial.com

El actor Jim Caviezel, conocido por su papel en "La Pasión de Cristo", tuvo un supuesto colapso mental en una conferencia de Q-Anon. Durante su discurso en la convención "For God and Country Patriot Double Down", Caviezel emuló el famoso grito de batalla de la película "Corazón Valiente". Hizo referencia a la trata de niños, un tema central en las teorías de conspiración de Q-Anon, así como a la lucha contra Satanás y los valores liberales. Caviezel ha respaldado la teoría de conspiración de Q-Anon sobre el compuesto químico Adrenocromo.