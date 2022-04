Jim Carrey se retira de la actuación

Publicado hace 59 minutos por Drevalth a caras.perfil.com

Jim Carrey anunció que se retira de la actuación. “Realmente me gusta mi vida tranquila, y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo, y realmente amo mi vida espiritual, y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. ¡Yo soy suficiente!”, expresó con claridad el actor de 60 años.