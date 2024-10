Jesucristo era woke (eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a chicagocrusader.com

Belly acuñó un toque de clarín para que los negros se mantuvieran siempre vigilantes en esta sociedad violenta y ese llamado resonó en los negros durante 84 años hasta que los blancos se dieron cuenta, y luego intentaron activamente cooptarlo. Ahora las personas de mentalidad MAGA como DeSantis están tratando agresivamente de matar el espíritu de "Staying Woke", en estos, según la reina madre Maya Angelou, "Yet to be United States". De hecho, y lo que es más importante para la gente de fe cristiana, Jesús no sólo estaba despierto.