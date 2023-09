Jefe de la OTAN: La expansión de la OTAN provocó la invasión rusa [EN]

Publicado hace 5 minutos por inueve a consortiumnews.com

Durante un discurso ante el comité de asuntos exteriores del Parlamento de la UE el jueves, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció claramente y repetidamente que Putin tomó la decisión de invadir Ucrania por temor al expansionismo de la OTAN. Putin declaró en el otoño de 2021, y de hecho envió un borrador de tratado que querían que la OTAN firmara, para prometer no más ampliación de la OTAN. Eso fue lo que nos envió. Y era una condición previa para no invadir Ucrania. Por supuesto que no firmamos eso