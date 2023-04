Un jefe, a un camarero: “Si para ti es más importante el dinero a corto plazo, no te quedes”

Publicado hace 2 horas por Sergio_ftv a epe.es

Se viraliza la conversación donde un jefe reprocha a su empleado no querer trabajar horas extra sin cobrar por su falta de compromiso. Las horas extra son compromiso y no se pagan, o eso dicen algunos. No solo en el sector hostelero, que es uno de los más castigados en cuanto a horas extra se refiere, también en el resto de trabajos. Los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA), reflejan que la mitad de los españoles hace más horas en el trabajo de forma gratuita, el porcentaje más alto registrado en los últimos seis años.