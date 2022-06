Publicado hace 33 minutos por Javier_Lothbrok a que.madrid

Abrirse paso en el mundo “foodie” de Internet no es tarea fácil. Y menos aún, si tu propósito es hacerte “influencer” gastronómico, y conseguir no pagar “ni un duro” en los restaurantes. Sin embargo, el camino se allana un poco cuando eres la jefa de prensa de Pozuelo de Alarcón. Algo que ha podido comprobar Mamen Crespo, jefa de prensa de la alcaldesa Susana Pérez Quislant, quien no duda en gozar de algunos de los mejores restaurantes de Madrid gracias a su “blog gastronómico”.