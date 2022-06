Javier Solana afirma que Ucrania no está preparada para entrar en la OTAN ni en la UE

Publicado hace 1 hora por kipper a diario16.com

"Entrar en la UE no es gratis, tienes que estar preparado, ser un país democrático y Ucrania hoy no lo cumple" El ex secretario General de la OTAN, Javier Solana, ha afirmado que, en su opinión, Ucrania no está preparada para unirse a la OTAN ni para entrar en la Unión Europea.