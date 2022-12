Javier Ruiz saca la libreta de los datos y le hace este auténtico roto a Feijóo

Publicado hace 2 horas por nereira a huffingtonpost.es

El dirigente del PP afirmó este fin de semana que “seguimos con el doble de la tasa de paro que la media de la UE y eso sin descontar el maquillaje de las cifras de paro que mes a mes nos señalan diciendo que aquellos que trabajan dos días o dos semanas al mes y que cobran el paro no computan en la lista del paro”. Ruiz ha afirmado que eso no es verdad: “Y no lo es desde 1985. La reforma laboral no ha cambiado la forma de contabilizar los fijos discontinuos. La verdad es que llevamos 37 años con el mismo sistema.