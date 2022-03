Javier Ruiz cuenta lo que le pasa cada vez que es "mínimamente crítico con Vox"

Publicado hace 28 minutos por Ratoncolorao a huffingtonpost.es

Ha llegado a encontrarse “a dos simpáticos jóvenes nazis en la puerta de mi casa esperando para romperme la cara”. “Esto es cortesía de algunos que se llaman compañeros”, ha comentado. No te señalan simpatizantes de Vox, que también, te señala Santiago Abascal y el partido que tienen dinero público. Es decir, con mi dinero me ponen a mí una estrella de David para que si tiene que haber un linchamiento ya sepamos dónde ir. Esto está pasando y a mí me escandaliza”.