Javier Pérez-Royo asegura que la renuncia de los candidatos de Bildu es "una barbaridad constitucional"

La finalidad de la pena que se impone a una persona no es la muerte civil, es su reinserción", ha aclarado el jurista. De esta forma, considera que no hay mejor prueba de que la Constitución funciona que el hecho de ver cómo estas personas se han reinsertado en la sociedad. Javier Pérez-Royo ha insistido en que no hay mayor victoria que ver cómo "reconocen su derrota hasta tal punto que participan en el sistema democrático que han combatido".