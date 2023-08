Javier Milei se refirió nuevamente a la venta de órganos: propuso "buscar mecanismos de mercado para resolver el problema"

Publicado hace 37 minutos por Verdaderofalso a clarin.com

El precandidato presidencial remarcó que hay '350 mil personas' que mueren por año y que 'son potencialmente donantes', y que aún así hay gente 'sufriendo por esperar trasplantes' que no llegan. Así evitó dar una respuesta concreta y apuntó: "Lo que digo es que las cosas así como están no funcionan". "No hay peor solución que la que implica la garra del Estado. Siempre lo mejor es los individuos actuando libremente. Es al revés: cada vez que se produce una intervención del Estado, el resultado posterior es peor que el que tenías.”