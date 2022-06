Javier Lambán tilda el independentismo de supremacista

Publicado hace 1 hora por falcoblau a elnacional.cat

En una entrevista en La Vanguardia, ha afirmado detestar el independentismo, tanto es así que ha tildado de supremacista al Gobierno catalán y a los independentistas. El discurso antiindependentista de Lambán no es nuevo, pero esta vez ha querido justificar que este rechazo al independentismo no ha tenido nada que ver con el fracaso del proyecto olímpico. "Que se me impute la responsabilidad de que los juegos no hayan salido adelante me sabe muy mal, pero me sabe peor que se me tilde de anticatalán", ha afirmado Lambán.