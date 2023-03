Javier Gómez Bermúdez: «Es muy difícil que se repita otro 11-M en España»

Publicado hace 10 minutos por xpell a larazon.es

Presidió el tribunal de uno de los juicios más mediáticos de la historia de España, el del 11-M. Diecinueve años después de los atentados, Javier Gómez Bermúdez, que ahora ejerce la abogacía, cree que es «muy difícil» que se pudiera cometer otro 11-M en España. Insiste en que no tiene «la más mínima duda» de que ETA «no tuvo nada que ver» y asegura que no hay semana que no se acuerde de las víctimas de la tragedia. «Se hizo el ridículo, incluso, en algunas ocasiones» intentando implicar a ETA. [Entrevista]