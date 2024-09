Publicado hace 1 hora por OniNoNeko_Levossian a xataka.com

Cuando hace unos años tuvieron que escoger un nombre con el que presentarse ante sus clientes, en la compañía de Shiori Kawamata decidieron apostar por la claridad. Optaron por Momuri, que en japonés significa "¡Estoy harto!" o "Ya no puedo hacer esto". No es una marca convencional, pero resume de forma precisa a qué se dedica esta agencia lanzada en 2022, con sede en Tokio y que a lo largo de los últimos años ha ganado una popularidad considerable. Su misión es ayudar a empleados que quieren dejar sus puestos y no saben cómo afrontarlo.