Japón aprueba una tibia ley LGBT [ENG]

Japón aprobó este viernes ley LGBT. Los críticos dicen que no garantiza los derechos LGBT, mientras que algunos senadores conservadores dicen que es muy permisiva. Japón es el único miembro del G7 que no tiene legislación para proteger los matrimonios del mismo sexo. Inicialmente la ley estipulaba que la discriminación en base a orientación sexual o identidad de genero "no debe ser tolerada", finalmente cambió a "no debe haber discriminación injusta". Miembros del partido en el gobierno boicotearon su aprobación o se ausentaron de la votación.