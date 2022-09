Publicado hace 1 hora por tiopio a huffingtonpost.es

El pianista británico ha estado en 'La Hora de La 1' para hablar de la muerte de Isabel II. “Lo único un poco raro para mí, tres días de luto aquí en Madrid me parece un poco extraño. Irónico para mí. Incluso impactante”, ha empezado diciendo el pianista. “Para que estés como en casa”, le ha espetado en tono de humor Marc Sala. “La señora Ayuso no ha hecho lo mismo por las miles de personas en las residencias que murieron bajo su cuidado durante la pandemia. Es algo que me parece un poco chungo”, ha sentenciado Rhodes.