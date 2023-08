Jaime Chávarri: "Detesto la política. La política me está hablando todo el rato de verdades absolutas que son todas mentira"

Publicado hace 57 minutos por B... a elmundo.es

Tengo una debilidad muy grande y es que detesto la política. La política me está hablando todo el rato de verdades absolutas que son todas mentira. En cambio, me encanta la Historia porque te enseña que todo es el resultado de medias verdades. Y esta postura me da un punto de vista distinto y me mete en muchas discusiones. ¿Por qué nos creemos lo que dice un político? ¿Y por qué creemos a un político por lo que dice del otro? Es decir, ¿por qué juzgamos a la derecha por los peores de la derecha y a la izquierda por los peores de la izquierda?