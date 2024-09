Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a newsweek.com

En un nuevo giro en el caso federal de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump, el abogado especial Jack Smith ha presentado un documento misterioso, oculto tanto al público como a los abogados de Trump. La presentación se hizo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde la jueza Tanya Chutkan supervisa el caso. Una notificación judicial del miércoles muestra que Smith presentó un documento titulado "Government's Classified, Ex Parte, In Camera, and Under Seal Notice Regarding C.”