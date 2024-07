Publicado hace 59 minutos por nereira a cadenaser.com

No se absuelve al acusado, sino que se absuelve una forma de amedrentar física y mentalmente a cualquier ciudadano en su domicilio privado, y por supuesto no importa las opiniones que ese ciudadano haya tenido al respecto años antes; eso es irrelevante jurídicamente. Se absuelve con argumentos descontrolados que no se pueden extrapolar porque se haría de este país un país invivible.