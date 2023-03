Para la izquierda supone una deriva "bolsonarista", mientras que Ciudadanos considera un "peligro" mezclar política y religión, y Vox lo ve oportunista

Publicado hace 47 minutos por Verdaderofalso a religiondigital.org

Errejón: "Es curioso ver a la derecha española apartándose cada vez más rápido del Vaticano y acercándose al movimiento evangelista, en algún caso integrista". Vox, Iván Espinosa de los Monteros, asegura que al PP el acto no le ha salido como esperaba porque ha sido "improvisado" al no tener "especial relación con esa comunidad". "Nosotros mantenemos una relación fluida con la iglesia evangélica a lo largo de todos los días, no vamos solo en época electoral a verlos", ha dicho.