La izquierda y la guerra de Ucrania

El pacifismo es más importante que nunca para prevenir nuevas guerras. En Europa y en el mundo entero. Pero el pacifismo no debería equiparar víctimas y victimarios y, por lo tanto, debe trasladar la responsabilidad del alto el fuego a quien agrede, más que a quien se defiende. Si no tenemos esto en cuenta, es decir, si no tenemos claro quién está agrediendo y quién defendiéndose, corremos el riesgo de caer en la hipocresía de pedirle al agredido que no se defienda en nombre del pacifismo.