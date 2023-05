Iván Redondo quiere volver a la política asesorando a Yolanda Díaz

Publicado hace 55 minutos por Javier_Lothbrok a moncloa.com

El jefe de gabinete que hizo sombra en popularidad al presidente del Gobierno quiere volver a la política, pero no de la mano del líder socialista, Pedro Sánchez, sino de otra persona. Iván Redondo lleva tiempo de año sabático y no parece encontrarse ni adaptarse a su vida tranquila. A Redondo le gusta demostrar que es un as del marketing y ya hay fuentes del entorno de Yolanda Díaz que aseguran que ha habido contactos entre ambos y que Redondo no tiene problemas en volver de la mano de la vicepresidenta del Gobierno. De momento, las fuentes in