Itziar Castro apela a un "Me Too global" para no "normalizar" agresiones sexuales: "El baboso mete manos es un agresor"

Itziar Castro ha celebrado que la sociedad esté dejando de "normalizar" las agresiones sexuales, especialmente en ambientes festivos, y ha sostenido que estos episodios forman parte de un problema "social" y no algo del mundo cultural, por lo que apela a un "Me Too global". "Nos dicen que los actores hacemos y vamos a muchas fiestas y por eso pasa. Pero yo he salido con amigas y me he pasado toda la noche apartando babosos", dice."Lo importante es que ahora el típico baboso que venía a meterte mano, ya no se considera así y ahora es un agresor"