Italia vive uno de los peores días 'en décadas' azotada por tormentas, incendios y la ola de calor

El país sufre desde hace diez días altas temperaturas, con picos de 48 grados, récord registrado en Europa, y este lunes una tormenta de viento y granizo en el norte del país destrozó autos e infraestructuras de varias ciudades, al punto que obligó a frenar por horas la circulación de algunos trenes. tres fallecidos e importantes daños, informaron las autoridades. "He visto pasar 65 veranos en mi vida y lo que estoy viendo ahora no es normal, ya no podemos negarlo, el cambio climático nos está cambiando la vida" alcalde de la capital lombarda