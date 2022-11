En Italia quieren dejar la sin renta de ciudadanía a quien rechace una sola oferta de trabajo

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a infobae.com

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, encabeza un intento de profunda reforma del Reddito di cittadinanza (renta de ciudadanía).En la actualidad, los beneficiarios pueden disponer del subsidio hasta que encuentren un empleo. La Renta de Ciudadanía no se suprimirá, pero habrá un mayor endurecimiento: se renovará por periodos cada vez más cortos, no será vitalicia y quienes rechacen una sola oferta laboral razonable la perderán. “Para los que pueden trabajar, la solución no puede ser la Renta de Ciudadanía”, había dicho Meloni.